2 giugno 2020: Festa dell’Hempubblica (Streaming) organizzata da Cannabiservice

Il sogno verde del Cannabiservice prosegue le sue tappe, di festa in festa, di diritto in diritto, e noi come Associazione FreeWeed siamo lieti di poter contribuire a diffondere informazioni e pressione sociale verso la liberalizzazione della cannabis, così come proposta nel Manifesto Collettivo depositato al Senato della Repubblica Italiana con numero 1498.

Questo infatti è l’obiettivo che si prefigge di rivendicare il prossimo evento Cannabico in streaming: La Festa della Hempubblica, organizzato da Cannabiservice!

Il Cannabiservice rinnova dunque l’esigenza di dare spazio alla vera informazione cannabica, non prescindibile dalle sue interconnessioni: cultura, medicina, salute, economia, lavoro e libertà individuali.

Questo è l’orientamento mirato alla liberalizzazione e all’autoproduzione!

La Prima festa che sancisce il diritto di pubblicare la cannabis, ove è sinonimo di “rendere pubblica” “bene comune” “Prodotto di prima necessità” come definito in molti stati, soprattutto durante l’emergenza pandemica.

Noi siamo qui per dare forza alla causa per la rivendicazione dei diritti del fruitore di fiori di cannabis, in quanto pianta teraputica, seguendo i principi antiproibizionisti che legano cause anticonformiste antinazionaliste e informative per le libertà individuali. La pianta di cannabis è ecologia, è attualità, è un’immagine innovativa di rinascita socio economica.

Dalle 16:00 alle 20:00 il Cannabiservice 420 Live sarà in diretta

sulla pagina Facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/4annabiservice/),

sul canale Youtube Zak (https://www.youtube.com/user/zakalicious)

sul sito www.cannabiservice.net.

*La piazza del Cannabiservice è Res Publica e in democrazia siamo tutti più buoni!*

La Festa della Hempubblica sarà un tour per gli info point dis-seminati in Italia, interviste e dj set dai punti informazione che distribuiscono pillole di conoscenza sulla cannabis terapeutica. Dall’Hemp Club di Milano al Green Pork dove l’omonimo e acclamatissimo Dj mixerà trash, elettro, tekno e tanta voglia di festeggiare.

Sul palco virtuale, in scaletta, grandi ospiti antipro’: La Marina, Bad & Break Funk Entourage, Raina, DJ Green Pork, Samu Di DanSa.

Interventi:

Dr. Matteo Mantovani – farmacia San Carlo,

Dr. Alfonso Gallo – IZSM Portici,

Stefano Armanasco – Associazione FreeWeed (19.20 – 19.30)

Tork – FattiSegreti.it.

Il media partner: BeLeaf

BeLeaf Megazine, che ha supportato il progetto Cannabiservice dalla culla del seme alla rigogliosa fioritura, è nuovamente al fianco dell’associazione e accompagnerà gli spettatori nel tour come media partner ufficiale. La diretta sarà, quindi, rilanciata dalle piattaforme della testata, la Festa dell’Hempubblica come reality show sulla relazione del cittadino con la cannabis culture.

La Prima Festa dell’Hempubblica si prefigge di sancire la Cannabis come Res Pubblica, attuale, evergreen, everywhere…mancare sarebbe impossibile!