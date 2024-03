11 POSSIBILE – A Praga rientrano titolari Rafa Leao e Oliviero Bomber Vero Giroud. Un ballottaggio in linea difensiva

Pubblicità

17:15, 12 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Rafael Leao e Olivier Giroud torneranno titolari in casa dello SK Slavia Praga, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di #Uefa Europa League (si ripartirà dal 4-2 per il Milan AC, il Diavolo Rossonero, del big match di andata di giovedì scorso): il portoghese ha salt …

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

