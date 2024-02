10 milioni di euro a stagione e 150 per l’Fc Internazionale: le NEWS su Lautaro El Toro

Pubblicità

Per rinnovo di Lautaro Martinez c’è bisogno di altro tempo, e forse c’è bisogno pure di qualche milione in più: la richiesta di 10 milioni Marotta e Ausilio predicano calma e continuano a essere ottimisti. Lo stesso dovrebbe valere per Lautaro Martinez, che alla fine di Inter-Juventus ha voluto tranquillizzare i tifosi nerazzurri a proposito […]

